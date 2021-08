LEGGI ANCHE – Luca, la recensione

Grazie alla divisione nazionale della Disney, vi possiamo mostrare un estratto esclusivo dagli extra home video di, il film Pixar di Enrico Casarosa disponibile dallo scorso giugno su Disney+ e, da qualche giorno, anche in Blu-ray.

Nello specifico si tratta dell’animatic di una scena eliminata, intitolata “Le conserve del Mostro Marino”, che ci viene introdotta – e recitata – dallo stesso Enrico Casarosa. Potete trovarla direttamente qua sotto grazie al player di facebook, a seguire anche i dettagli dell’edizione home video.

Luca

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione Disney e Pixar Luca è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, Alberto, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua. Luca è diretto dal candidato all’Academy Award® Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3).

Luca Argentero (Lorenzo Paguro) presta la propria voce nella versione italiana del film, insieme a Giacomo Gianniotti (Giacomo), Marina Massironi (Signora Marsigliese) e Saverio Raimondo (Ercole Visconti), che sono anche tra i doppiatori della versione originale.

CONTENUTI EXTRA:

• Ispirazione all’Italiana – Tutto il piacere della scoperta degli artisti Pixar in visita alle Cinque Terre, mentre assorbono la bellezza e la cultura della Liguria, regione che ha ispirato i personaggi e il background italiano del film.

• Mostro marino in incognito – Approfondimento sulla maestria e sulle innovazioni tecniche utilizzate per trasformare Luca da mostro marino a umano e sull’importanza del tema della trasformazione nel viaggio emozionale che intraprendono i protagonisti.

• Amici per la pelle – Gli amici possono sfidarci, ispirarci, annoiarci o incoraggiarci. Il cast di Luca racconta quanto i propri amici abbiano influenzato le loro vite e il modo in cui le esperienze personali abbiano influito sulla creazione dei personaggi Luca, Alberto e Giulia.

• Scene tagliate:

Introduzione – Il regista Enrico Casarosa introduce le scene non incluse

nella versione finale di Luca Caccia alla stella marina (scena iniziale alternativa) o Isola Del Mare (scena iniziale alternativa) Festa Del Mare Sta arrivando Giulia Il problema Gelato Le conserve del Mostro Marino

