Il co-protagonista di Challengers (GUARDA IL TRAILER), Josh O’Connor, è protagonista di un profilo pubblicato da V Magazine in cui racconta, fra le altre cose, che il regista Luca Guadagnino apprezza molto Superbad, l’acclamata commedia del 2007 diretta da Greg Mottola, prodotta da Judd Apatow, scritta da Seth Rogen ed Evan Glodberg e interpretata da Jonah Hill, Michael Cera, Emma Stone e Christopher Mintz-Plasse.

L’attore racconta dalle pagine della rivista che:

Una sera abbiamo cenato con Amy Pascal e Luca Guadagnino – eravamo tutti insieme a Boston e stavamo parlando dei nostri film preferiti. Era abbastanza all’inizio del progetto e ricordo di aver pensato “Oddio, stanno per domandarlo anche a me”. Volevo pensare a qualcosa di artistico per impressionare Luca e poi a qualcosa di divertente che non mi avesse fatto sembrare sembrare uno snob. Ricordo che è arrivato il mio turno e ho citato Accattone, che è un film italiano brillante ma di nicchia. Luca sembrava davvero impressionato e ho pensato fra me e me “Bravo Josh!”. Ma naturalmente il mio film preferito è “Superbad” che ha soddisfatto davvero Amy (il film è uscito quando lei era presidente di Sony Pictures, ndr.). E Luca Guadagnino ama “Superbad” – tutti amano “Superbad”.

Poi aggiunge:

Poi dopo, mi hanno chiesto perché mi piacesse così tanto Superbad e sai penso che una delle positive di un film come ‘Superbad’ sia che potrei semplicemente guardarlo di continuo. E non dico che Challengers sia simile a Superbad in una qualche maniera, ma penso che abbia un simile potenziale. Può diventare uno di quei film che puoi continuare a guardare all’infinito perché regala emozioni così forti. È come una droga. L’emozione ti guida attraverso il film, e non sembra affatto lungo. Non lo sopporti faticosamente. Per me quello è il nostro più grande successo – il fatto che qualcuno potrebbe tornare a guardarlo di nuovo. È davvero un grande complimento, penso.