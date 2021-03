Durante il meeting, ovviamente virtuale, con gli investitori dellatenutosi ieri si è parlato anche di Lucasfilm, la compagnia creata e fondata da George Lucas che, nell’ottobre del 2012, è stata acquistata dalla Disney

Sì è parlato di Lucasfilm più che altro in riferimento ai rumour – o forse sarebbe meglio dire i desiderata – relativi al fatto che una delle due menti dietro al trionfo di The Mandalorian sarebbe destinata a ereditare le redini dello studio andando quindi a sostituire la, da alcuni, criticatissima Kathleen Kennedy. Durante l’incontro con gli investitori, il CEO della Disney Bob Chapek ha confermato (via Collider) che l’azienda non ha minimamente in programma di rimpiazzare la dirigente, né con Jon Favreau né con Dave Filoni.

Queste le parole del Presidente della Casa di Topolino:

Siamo assolutamente emozionatissimi al pensiero di poter avere un talento come Kathy Kennedy alla guida della Lucasfilm e prevediamo di mantenere Kathleen Kennedy a capo dello studio per svariati anni a venire.

Insomma, nonostante la gestione alquanto problematica della Nuova Trilogia cinematografica di Star Wars, nonostante i vari divorzi professionali avvenuti fra noti registi e la Lucasfilm nel corso degli ultimi anni e nonostante le numerose critiche ricevute, Kathleen Kennedy resta salda al comando della sussidiaria della Disney.

A seguire, riportiamo l’elenco di tutte le novità in arrivo in ambito Lucasfilm annunciate dalla major di Burbank lo scorso dicembre durante l’Investor Day:

LUCASFILM. I PROGETTI IN ARRIVO

SU DISNEY+

Ahsoka : Dopo il tanto atteso esordio in live-action nella serie The Mandalorian, la storia di Ahsoka Tano, scritta da Dave Filoni, proseguirà in una serie limitata intitolata Ahsoka con Rosario Dawson nel cast e prodotta a livello esecutivo da Dave Filoni e Jon Favreau. – L’annuncio

: Dopo il tanto atteso esordio in live-action nella serie The Mandalorian, la storia di Ahsoka Tano, scritta da Dave Filoni, proseguirà in una serie limitata intitolata Ahsoka con Rosario Dawson nel cast e prodotta a livello esecutivo da Dave Filoni e Jon Favreau. – L’annuncio Rangers of the New Republic è una nuova serie live-action ambientata nella linea stessa linea temporale di The Mandalorian, prodotta a livello esecutivo da Jon Favreau e Dave Filoni che si intreccerà con storie future in un crescendo che avrà il suo culmine con un grande evento. – L’annuncio

è una nuova serie live-action ambientata nella linea stessa linea temporale di The Mandalorian, prodotta a livello esecutivo da Jon Favreau e Dave Filoni che si intreccerà con storie future in un crescendo che avrà il suo culmine con un grande evento. – L’annuncio Andor , uno spy thriller ad alta tensione creato da Tony Gilroy, arriverà su Disney+ nel 2022. Diego Luna, che riprende il ruolo della spia ribelle Cassian Andor di Rogue One: A Star Wars Story, sarà affiancato da un nuovo fantastico cast che comprende Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller e Genevieve O’Reilly nel ruolo di Mon Mothma. – Il video dal set

, uno spy thriller ad alta tensione creato da Tony Gilroy, arriverà su Disney+ nel 2022. Diego Luna, che riprende il ruolo della spia ribelle Cassian Andor di Rogue One: A Star Wars Story, sarà affiancato da un nuovo fantastico cast che comprende Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller e Genevieve O’Reilly nel ruolo di Mon Mothma. – Il video dal set Obi-Wan Kenobi : Ewan McGregor torna nel ruolo iconico del Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi per una serie evento speciale targata Disney+. Ufficialmente intitolata Obi-Wan Kenobi, la serie inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith dove ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker trasformatosi nel malvagio Sith Lord Darth Vader. La serie è diretta da Deborah Chow, che ha già diretto episodi memorabili della prima stagione di The Mandalorian, e presenta il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader. – L’annuncio

: Ewan McGregor torna nel ruolo iconico del Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi per una serie evento speciale targata Disney+. Ufficialmente intitolata Obi-Wan Kenobi, la serie inizia 10 anni dopo i drammatici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith dove ha affrontato la sua più grande sconfitta, la caduta e la corruzione del suo migliore amico e apprendista Jedi, Anakin Skywalker trasformatosi nel malvagio Sith Lord Darth Vader. La serie è diretta da Deborah Chow, che ha già diretto episodi memorabili della prima stagione di The Mandalorian, e presenta il ritorno di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader. – L’annuncio Star Wars: The Bad Batch segue un gruppo di cloni sperimentali con caratteristiche uniche (introdotti per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. Ognuno dei membri della Bad Batch – una squadra speciale di cloni che variano geneticamente rispetto ai loro fratelli dell’armata dei cloni – possiede un’eccezionale e singolare abilità che li rende soldati straordinariamente efficienti nonché un formidabile equipaggio. In seguito alla Guerra dei Cloni, intraprenderanno audaci missioni mercenarie mentre lotteranno per rimanere a galla e trovare nuovi scopi. Questa serie animata arriverà esclusivamente su Disney+. – Il trailer

segue un gruppo di cloni sperimentali con caratteristiche uniche (introdotti per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars) mentre trovano la propria strada in una galassia in rapido cambiamento nell’immediato dopoguerra della Guerra dei Cloni. Ognuno dei membri della Bad Batch – una squadra speciale di cloni che variano geneticamente rispetto ai loro fratelli dell’armata dei cloni – possiede un’eccezionale e singolare abilità che li rende soldati straordinariamente efficienti nonché un formidabile equipaggio. In seguito alla Guerra dei Cloni, intraprenderanno audaci missioni mercenarie mentre lotteranno per rimanere a galla e trovare nuovi scopi. Questa serie animata arriverà esclusivamente su Disney+. – Il trailer Star Wars: Visions : Presentando uno sguardo completamente inedito e creativo sulla Galassia lontana, lontana, Star Wars: Visions sarà una serie di cortometraggi d’animazione che celebreranno Star Wars attraverso la lente dei migliori creatori di anime del mondo. La serie antologica porterà sullo schermo 10 visioni fantastiche realizzate da molti dei più importanti studi di animazione giapponesi, offrendo una prospettiva inedita e culturalmente diversificata su Star Wars. – L’annuncio

: Presentando uno sguardo completamente inedito e creativo sulla Galassia lontana, lontana, Star Wars: Visions sarà una serie di cortometraggi d’animazione che celebreranno Star Wars attraverso la lente dei migliori creatori di anime del mondo. La serie antologica porterà sullo schermo 10 visioni fantastiche realizzate da molti dei più importanti studi di animazione giapponesi, offrendo una prospettiva inedita e culturalmente diversificata su Star Wars. – L’annuncio Lando : Il mascalzone preferito della galassia, Lando Calrissian, tornerà in Lando, una nuovissima serie evento targata Disney+. Justin Simien, creatore dell’acclamato Dear White People e grande fan di Star Wars, è nelle prime fasi di sviluppo del progetto. – L’annuncio

: Il mascalzone preferito della galassia, Lando Calrissian, tornerà in Lando, una nuovissima serie evento targata Disney+. Justin Simien, creatore dell’acclamato Dear White People e grande fan di Star Wars, è nelle prime fasi di sviluppo del progetto. – L’annuncio The Acolyte : Leslye Headland, creatrice della serie Russian Doll nominata agli Emmy Award®, porta su Disney+ una nuova serie di Star Wars, The Acolyte. The Acolyte è un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia di segreti nascosti e di nuovi poteri oscuri negli ultimi giorni dell’era dell’Alta Repubblica.

: Leslye Headland, creatrice della serie Russian Doll nominata agli Emmy Award®, porta su Disney+ una nuova serie di Star Wars, The Acolyte. The Acolyte è un mystery-thriller che porterà gli spettatori in una galassia di segreti nascosti e di nuovi poteri oscuri negli ultimi giorni dell’era dell’Alta Repubblica. A Droid Story : Mentre Lucasfilm continua a sviluppare nuove storie, l’intersezione tra animazione ed effetti visivi offre nuove opportunità da esplorare. Lucasfilm Animation sta collaborando con il team di effetti visivi di Lucasfilm, Industrial Light & Magic, per sviluppare uno speciale film d’avventura di Star Wars per Disney+, A Droid Story. Questo viaggio epico ci farà conoscere un nuovo eroe, guidato dal leggendario duo R2-D2 e C-3PO. – L’annuncio

: Mentre Lucasfilm continua a sviluppare nuove storie, l’intersezione tra animazione ed effetti visivi offre nuove opportunità da esplorare. Lucasfilm Animation sta collaborando con il team di effetti visivi di Lucasfilm, Industrial Light & Magic, per sviluppare uno speciale film d’avventura di Star Wars per Disney+, A Droid Story. Questo viaggio epico ci farà conoscere un nuovo eroe, guidato dal leggendario duo R2-D2 e C-3PO. – L’annuncio Willow, ambientato decenni dopo il film di Ron Howard del 1988, porta avanti lo spirito di avventura, l’eroismo e l’umorismo del film originale in questa nuova serie che debutterà su Disney+ nel 2022. Warwick Davis tornerà nel ruolo del grande stregone, Willow Ufgood, con Jon Chu (regista dell’innovativo “Crazy Rich Asians”) che sarà dietro alla macchina da presa dell’episodio pilota. – Il logo ufficiale

I LUNGOMETRAGGI