Crunchyroll ha annunciato i dettagli della presenza al Lucca Comics & Games 2023 per celebrare il mondo degli anime con giochi e attività che si terranno dal 1 al 5 novembre 2023.

Trovate il comunicato qui di seguito.

Giochi e attività legate ai vostri anime preferiti, screening in anteprima e gadget per tutti i fan degli anime presenti al Lucca Comics dal 1 al 5 novembre 2023!

Lo stand di Crunchyroll è sulle mura medievali della città di Lucca, presso il Baluardo San Donato (mappa ufficiale qui https://maps2023.luccacomicsandgames.com/ ).

Come lo scorso anno, il nostro stand sarà nel padiglione condiviso con due partner di prestigio: J-Pop Manga (editore italiano di manga di successo come Frieren, Dandadan, The Rising of the Shield Hero, Hell’s Paradise e tanti altri) Mangayo (#1 store online italiano per i manga).

Quest’anno nuove attività esclusive per tutti i fan che verranno a trovarci tra cui:

JUJUTSU KAISEN vi sfida in un gioco di abilità: sarete in grado di battere il record necessario per vincere la card da collezione?

vi sfida in un gioco di abilità: sarete in grado di battere il record necessario per vincere la card da collezione? Frieren: Oltre la Fine del Viaggio photocall sarà presente con un photo booth esclusivo per celebrare l’arrivo dell’anime su Crunchyroll, un’esclusiva card da collezione verrà regalata a tutti i fan pronti a farsi una foto!

photocall sarà presente con un photo booth esclusivo per celebrare l’arrivo dell’anime su Crunchyroll, un’esclusiva card da collezione verrà regalata a tutti i fan pronti a farsi una foto! Naruto Shippuden arriva trionfante a Lucca Comics! Un’esclusiva cornice fotografica per immergervi nel villaggio della foglia ed avere un ricordo unico con il vostro ninja preferito.

Per tutti gli abbonati Crunchyroll Premium (e per chi attiverà una prova gratuita in fiera) sarà disponibile una lotteria esclusiva per vincere gadget e premi di ogni tipo, dalle spille fino agli esclusivi Nendoroid di Hime!

Per continuare il viaggio nel mondo anime, potete inoltre salpare verso lo stand di One Piece (stessa location dello scorso anno, presso il Baluardo Santa Maria, Caffè delle Mura) ed approdare nel mondo di Onigashima! I fan di One Piece verranno accolti da molteplici attività, giochi, photo op, lotteria e un negozio con tanti articoli esclusivi in edizione limitata. Troverete anche un corner Crunchyroll dove:

Poter lasciare un messaggio per tutti gli altri pirati in visita allo stand

Ricevere un’esclusiva prova gratuita a Crunchyroll della durata di 30 giorni

Partecipare ad una speciale lotteria per ricevere gli esclusivi sticker di One Piece!

Il viaggio con One Piece continuerà anche fuori dallo stand con una grande caccia al tesoro che vi porterà in giro per tutta la città (incluso lo stand Crunchyroll, chiaramente!).

Pirati, all’arrembaggio!

Crunchyroll vi regala anche un calendario ricco di screening e anteprime che invaderanno tutta la città di Lucca:

Mercoledì 1 novembre:

16:00: Anteprima SPY x FAMILY 2 con doppiaggio ITA @ auditorium San Francesco

con doppiaggio ITA @ auditorium San Francesco Lo screening sarà introdotto da Andrea De Cunto (Molok Studio) e Mosè Singh (voce di Damian).

Giovedì 2 novembre:

11:30: Anteprima Frieren: Oltre la Fine del Viaggio con doppiaggio ITA @ auditorium San Girolamo

Venerdì 3 novembre:

16:45: parata cosplay di One Piece nella città di Lucca. Partenza dallo stand One Piece, Baluardo Santa Maria

17:30: screening evento One Piece Gear 5 @ cinema Astra

Domenica 5 novembre

12.00: screening event One Piece Gear 5 @ cinema Centrale

(I biglietti per la proiezione Gear 5 devono essere prenotati in anticipo online, sarà comunicato a breve come fare).