Lucy Lawless, grazie a, è diventata una vera e propria icona pop amata sostanzialmente in ogni dove eppure, da quando la serie ideata da Sam Raimi è andata in onda in TV per la prima volta fra il 1995 e il 2001, l’attrice neozelandese, pur continuando a lavorare con regolarità, non è mai apparsa in un blockbuster cinematografico.

Certo, l’abbiamo vista comparire qua e là in svariate serie TV di successo e far parte del cast di produzioni come Battlestar Galactica, Spartacus, Salem e Ash vs Evil Dead, ma mai in una grande produzione hollywoodiana. In una chiacchierata fatta con ComicBook è stata la stessa Lucy Lawless a spiegare il perché di questa sua “assenza”:

Ah, certo, chi non vorrebbe fare un blockbuster, una roba terribilmente divertente con annessi e connessi! No, in realtà mi sono stancata dell’azione. Non è mai stata veramente nelle mie corde e non mi sono mai tirata indietro, ma l’ho sempre odiata. Cosa preferisco? Beh, a parte My life is murder sono interessata allo stare dietro alla macchina da presa ed è li che mi vedo. Non ho più la necessità di essere vista.

Poi però, chiacchierando si ricorda che, in realtà, prossimamente la vedremo, anzi, ascolteremo in un blockbuster, anche se animato, Minions 2 – Come Gru diventa Cattivissimo:

Oh aspetta, dimenticavo. In effetti sono già in un blockbuster, sono nel cast vocale di Minions 2 che uscirà il prossimo anno visto che è stato rimandato. Ma ne faccio effettivamente parte. Poi c’è anche The spine of night, che è una roba davvero folle, che dovevo assolutamente supportare perché è davvero una roba stranissima […] Ma sì, sarò in Minions ed è una cosa super, sono davvero emozionata all’idea.

