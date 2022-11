Luke Evans adorerebbe poter interpretare un cattivo di 007

Per Luke Evans sarebbe “fenomenale” poter vestire i panni dell’agente 007 James Bond (come da lui rivelato tempo fa), ma anche un villain non sarebbe affatto male, pare.

Recentemente ComicBook.com ha chiesto all’attore se l’idea di interpretare un cattivo di 007 fosse allettante per lui. Ecco la sua risposta:

Oh cavolo sì, sì, sì, sì! Con questo volto?

Evans, ricordiamo, fa parte del cast della serie Apple TV+ Echo 3.

