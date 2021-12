Durante gli impegni stampa per The King’s Man ( LEGGI LA RECENSIONE ), il registaè tornato a toccare un argomento a lui molto caro: il sequel decon Henry Cavill.

D’altronde non è un mistero: anni fa lui e Mark Millar avevano proposto alla Warner Bros una trilogia “colossale, piena di buoni sentimenti e speranza“.

In un’intervista con The Wrap il filmmaker ha dichiarato:

Credo che ci sia ancora la possibilità di fare un nuovo film di Superman, ma un film di Superman concepito in maniera appropriata. Colorato, divertente, non dark. Henry Cavill è incredibile e penso che potrebbe interpretare ancora un ottimo film di Superman.

Matthew Vaughn ha poi specificato di non essere in contatto con la Warner Bros e d’ignorare completamente quali siano i piani della major per un eventuale Uomo d’Acciaio 2. Poi dalla medesima intervista ha spiegato che a suo modo di vedere la situazione Batman v Superman è stato un errore:

Penso semplicemente che sia stato un errore infondere le tipiche vibrazioni di Batman nel mondo di Superman. Per me sono entità separate, non dovrebbero essere messere in relazione dal mio punto di vista.

Di recente, durante la promozione della seconda stagione di The Witcher, lo stesso Henry Cavill è tornato a ribadire più volte di essere del tutto disposto a continuare a interpretare Superman aggiungendo, addirittura, che la motivazione per lui è più personale che professionale. Il tutto mentre The Rock, nei vari interventi promozionali per Black Adam, andava promettendo uno scontro fra il suo personaggio e Superman (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Nel mentre, Henry Cavill e Matthew Vaughn hanno lavorato insieme ad Argylle, film tratto dal romanzo di Ellie Conway acquistato da Apple per la cifra monstre di più di 200 milioni di dollari. Chissà che gli astri non si possano effettivamente allineare per tutti nel prossimo futuro per un ipotetico L’Uomo d’Acciaio 2…