Online è approdato un poster di, sequel di Man in the Dark, il thriller/horror di Fede Alvarez nel 2016.

Il film sarà disponibile nelle nostre sale dal 12 agosto. Potete ammirare il poster qua sotto:

La sinossi ufficiale del film:

Il sequel di Man in the Dark è ambientato negli anni successivi all’iniziale sanguinolenta irruzione in casa, dove ora Norman Nordstrom (Stephen Lang) vive in pace e tranquillità finché i suoi vecchi peccati non lo raggiungeranno.