ha parlato con Comicbook di, sequel di Man in the Dark, il thriller/horror di Fede Alvarez nel 2016.

Il film sarà disponibile nelle nostre sale dal 12 agosto, ecco le parole dell’attore che ha parlato del “nuovo” Norman in questo seguito:

Mi sa che abbiamo un problema di comunicazione perché mi sembra di aver capito “Norman è una persona malvagia”. Insomma, come si fa a definirlo così? [ride] Norman ha i suoi problemi, è tormentato. Credo che il Norman del sequel abbia passato l’inferno e imparato lezioni molto dure. Mi sembra che abbia espiato quasi tutte le sue colpe. Non ancora tutte, ma magari ce la fa in questo film.

La sinossi ufficiale del film:

Il sequel di Man in the Dark è ambientato negli anni successivi all’iniziale sanguinolenta irruzione in casa, dove ora Norman Nordstrom (Stephen Lang) vive in pace e tranquillità finché i suoi vecchi peccati non lo raggiungeranno.