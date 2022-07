Lupita Nyong’o: girare Black Panther 2 è stato terapeutico dopo la scomparsa di Chadwick Boseman

Lupita Nyong’o ha partecipato alle attività promozionali di Black Panther: Wakanda Forever tenutosi al Comic-Con di San Diego a margine del panel dei Marvel Studios.

L’attrice ha potuto parlare insieme all’Hollywood Reporter di cosa abbia significato lavorare a Black Panther: Wakanda Forever dopo la scomparsa di Chadwick Boseman, l’interprete di T’Challa avvenuta per colpa di un cancro al colon, lo ricordiamo, a fine agosto 2020, quando l’attore aveva solo 43 anni.

Lupita Nyong’o ha spiegato che l’esperienza delle riprese fatte per il kolossal dei Marvel Studios ha avuto una valenza terapeutica per elaborare e superare il tragico lutto.

Sono stati anni complicati per tutti. Per noi, in quanto cast, aver perso il nostro re, Chadwick Boseman, ha costituito un’esperienza complicata da processare che, per certi versi, stiamo ancora elaborando. Non so quando smetti di sentire la mancanza di qualcuno quando ti capita di perdere una persona. E, ovviamente, abbiamo sentito tantissimo la sua mancanza mentre facevamo questo film senza di lui.

Eppure, aggiunge l’attrice:

Fare questo film nonostante tutte le previsioni avverse che ci sono state è già una forte affermazione di per sé, di cui sono molto orgogliosa. È stato molto terapeutico. Farlo mi ha restituito un senso di speranza. Penso che abbiamo espanso il mondo wakandiano in maniere che faranno andare fuori di testa le persone. Non solo per quel che riguarda il Wakanda in sé, ma proprio il mondo di Black Panther. Farà impazzire la gente e non vedo l’ora che il film non sia più un segreto per il pubblico.

L’uscita del film è prevista per l’11 novembre 2022 negli Stati Uniti, per il 9 novembre in Italia.

Diretto da Ryan Coogler, Black Panther: Wakanda Forever verrà interpretato da Letitia Wright, Danai Gurira e Daniel Kaluuya oltre che Dominique Thorne.

