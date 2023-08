Tre anni fa ci lasciava Chadwick Boseman. E per l’occasione l’amica e collega Lupita Nyong’o, con cui ha condiviso lo schermo nel cinecomic Marvel Black Panther, ha deciso di ricordarlo con un sentito post su Instagram.

“Tre anni fa ho provato un singolare dolore alla notizia della morte di Chadwick Boseman. La confusione era così profonda che ci sono voluti mesi per fidarsi nuovamente della gioia”, ha scritto l’attrice condividendo una foto scattata nel 2028 in un aeroporto in Corea del Sud.

“La morte è difficile da capire, forse ancora più difficile da accettare. Ma l’amore generato dalla vita che ha vissuto alimenterà ogni anniversario, scandendo la sua assenza. Chadwick non sarà più nelle nostre foto, ma sarà sempre nei nostri cuori”.

Ecco il post:

