M. Night Shyamalan ha già delle idee per tre film

Intervistato da Collider durante la promozione di Bussano alla porta, il regista M. Night Shyamalan ha rivelato e confermato di avere già altri progetti da sviluppare. Tre, per l’esattezza.

Ecco le sue parole a tal riguardo:

Sì, è un momento molto strano. Meraviglioso e strano perché ho già idee per altri tre film. Ho la struttura di tutti e tre, in una certa misura. Quindi è una situazione molto strana ma interessante quella che sto sperimentando.

Nelle sale dal 2 febbraio, Bussano alla Porta è interpretato da Dave Bautista (Dune, Guardiani della Galassia), dal candidato al Tony Award e all’Emmy Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), da Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), dalla candidata al BAFTA Nikki Amuka-Bird (Persuasione, Old), dall’attrice esordiente Kristen Cui, da Abby Quinn (Piccole donne, Landline) e da Rupert Grint (Servant, la saga di Harry Potter). Il film ha come protagonista una coppia gay, Andrew e Eric, che, insieme alla figlia adottiva Wen, è in vacanza in uno chalet isolato nel bosco quando la casa viene circondata da quattro sconosciuti armati: Leonard, Sabrina, Adrianne e Redmond. Questi, che non si conoscono tra loro, li prendono in ostaggio e li informano che sono stati perseguitati e tormentati da una profezia comune: il mondo finirà a meno che la famiglia in questo chalet non scelga un membro tra di loro che dovrà morire.

