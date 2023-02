M Night Shyamalan non è noto per dirigere film che danno vita a una sfilza infinita di seguiti e anche quando si è voluto cimentare con un affresco narrativo capace di andare oltre i confini di un solo lungometraggio, lo ha fatto a modo suo.

La sua Trilogia Eastrail 177 è difatti formata da tre pellicole, Unbreakable, Split e Glass, uscite a molti anni di distanza. Split, che gettava la sua maschera di pellicola standalone rivelandosi sequel di Unbreakable solo alla fine con l’apparizione del David Dunne (Bruce Willis), è uscito 16 anni dopo il primo capitolo.

Durante la promozione stampa della sua ultima fatica, Bussano alla porta (LEGGI LA RECENSIONE), M Night Shyamalan ha potuto spiegare perché non si dedicherà più alla regia di un sequel:

Non penso che farei un altro sequel. Unbreakable era già concepito originariamente come una trilogia, era così che l’avevo pensato, come una storia molto lunga. Ma a parte quello non m’interessa.