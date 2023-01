M Night Shyamalan sulla performance di Dave Bautista in Bussano alla porta: “Una delle migliori dell’anno”

M Night Shyamalan è impegnato nella promozione stampa di Servant 4, la stagione finale della serie da lui prodotta per Apple TV Plus che esordirà il prossimo 13 gennaio col primo dei dieci episodi previsti, ma, considerato che a inizio febbraio uscirà al cinema il suo nuovo film, Bussano alla porta, nelle varie interviste che sta concedendo si parla, inevitabilmente, anche di quello.

In una chiacchierata fatta con Comic Book, M Night Shyamalan ha voluto lodare la performance di Dave Bautista spiegando che, secondo lui, si tratta di una delle migliori prove d’attore fra quelle che avremo modo di vedere nel corso dell’anno:

Bautista è… ti posso dire che un giorno ero a cena con alcuni amici che mi chiedevano com’è Bautista come attore e io ho risposto loro che “Nel film ha una delle migliori performance dell’anno”. Non erano convinti, ma io ho sottolineato che “Ragazzi, non è uno scherzo, vi sto dicendo la verità. Quel ragazzo ha portato a casa il risultato”. Il ragazzo giusto per la parte giusta nel momento giusto della sua vita. Ha fatto quello che ogni regista spera possa fare un attore che si mette al suo servizio ovvero rendersi completamente vulnerabile, in tutto e per tutto, nelle mie mani dicendomi “Mi fido di te”. E proprio per questa ragione ho sentito davvero la necessità di far vedere tutta la sua bellezza di essere umano. Un momento bellissimo.

A seguire potete leggere la trama del film:

Mentre si trovano in vacanza in una remota baita, una ragazza e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di fare una scelta impensabile per evitare l’Apocalisse. Con una possibilità di accesso al mondo esterno molto limitata, la famiglia si ritroverà a dover decidere a cosa credere prima che tutto vada perduto.

Tratto dal romanzo di Paul Tremblay, Bussano alla Porta è interpretato da Dave Bautista (Dune, Guardiani della Galassia), dal candidato al Tony Award e all’Emmy Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), da Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), dalla candidata al BAFTA Nikki Amuka-Bird (Persuasione, Old), dall’attrice esordiente Kristen Cui, da Abby Quinn (Piccole donne, Landline) e da Rupert Grint (Servant, la saga di Harry Potter).

A scrivere e produrre il film il regista M. Night Shyamalan. La sceneggiatura è scritta assieme a Steve Desmond & Michael Sherman, basata sul bestseller nazionale “The Cabin at the End of the World” di Paul Tremblay.

