M Night Shyamalan rivela la sua ricetta per dare a un film un finale degno di nota

Fin dall’esordio avvenuto con Il sesto senso, i film di M Night Shyamalan sono apprezzati anche e soprattutto per via dei vari plot twist finali.

In questo inizio anno, M Night Shyamalan ha ben due produzioni in uscita: la prima è la quarta stagione di Servant in arrivo il 13 gennaio su Apple Tv Plus col primo dei dieci episodi previsti. La seconda è Bussano alla porta, il thriller che sarà visibile esclusivamente al cinema con Universal a partire dal prossimo 3 febbraio (GUARDA IL FULL TRAILER).

Durante la promozione stampa di Servant 4, il filmmaker ha rivelato la sua ricetta per dare un finale degno di nota a un film.

Ecco le sue parole:

Ciò che ti rimane alla fine del film deve raccontarti qualcosa di quello che hai visto. Quando chiudi in bellezza, consegni al pubblico le chiavi per interpretare tutto quello che hanno visto e non parlo solo in termini di trama. Parlo di tono e approccio narrativo. Quando i contorni sono troppo sfocati o scegli di esaminare solo un aspetto, finisce per confonderti perché non parla integralmente di tutta la storia.

Tratto dal romanzo di Paul Tremblay, Bussano alla Porta è interpretato da Dave Bautista (Dune, Guardiani della Galassia), dal candidato al Tony Award e all’Emmy Jonathan Groff (Hamilton, Mindhunter), da Ben Aldridge (Pennyworth, Fleabag), dalla candidata al BAFTA Nikki Amuka-Bird (Persuasione, Old), dall’attrice esordiente Kristen Cui, da Abby Quinn (Piccole donne, Landline) e da Rupert Grint (Servant, la saga di Harry Potter).

A scrivere e produrre il film il regista M Night Shyamalan. La sceneggiatura è scritta assieme a Steve Desmond & Michael Sherman, basata sul bestseller nazionale “The Cabin at the End of the World” di Paul Tremblay.

