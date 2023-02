M. Night Shyamalan risponde alle critiche sui colpi di scena finali dei suoi film

Bussano alla porta, nuovo film di M. Night Shyamalan (LEGGI LA RECENSIONE), è ora nelle sale e propone il consueto colpo di scena finale, ormai marchio di fabbrica del regista (tanto che si è coniato il termine “Shyalaman twist”). Seppur generalmente apprezzata, questa tendenza ha anche nel tempo attirato su di sé alcune critiche. In un’intervista con UNILAD, il cineasta ha affrontato la questione, spiegando da cosa derivi questo suo tratto caratteristico.

Ecco le sue parole:

Non ci penso. Se dovessi essere critico nei confronti della critica, il loro curriculum artistico non è stato dei migliori. Il nostro lavoro di artisti è quello di alimentare le nostre nuove voci nel mix. Non chiediamo se c’è un posto disponibile per noi. È irrilevante. Io creo misteri, quindi alla fine ci sono risposte a quei misteri che vengono spontaneamente dal tipo di storie che racconto. Il mio lavoro consiste nel far sì che tutti rinuncino a cercare di definire le cose e pensino: “Ne sta facendo un altro. Wow, questo è diverso da quello precedente, ha un sapore diverso e diverse cose buone“. Ho la tendenza ad essere attratto da qualcosa che sembra nuovo e che non ho mai provato prima. Non mi dispiace uccidere qualcuno, non mi dispiace rendere i cattivi molto complicati e compassionevoli. Trovo molto interessante il modo in cui si raccontano le storie, come lo è pensare a una bella storia e a quando un personaggio entra in gioco. È una parte molto bella del processo, non raccontarla in modo lineare.