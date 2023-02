M3GAN 2.0: Jason Blum aggiorna sullo stato dei lavori del sequel

In un’intervista con Empire, Jason Blum ha aggiornato sullo stato dei lavori di M3GAN 2.0, sequel dell’horror di grande successo uscito in tutto il mondo a inizio gennaio (LEGGI LA RECENSIONE). Il produttore conferma che ancor prima di terminare il primo film si è iniziato a discutere di un possibile seguito:

Nonostante questo, Blum non vuole mettere fretta al suo team:

Dobbiamo scrivere una sceneggiatura. Voglio dire, dovete darci un po’ di tempo. Il processo creativo soffre quando si [ha fretta]. Fai finta di non fare compromessi, ma li fai sempre. Quindi volevo dare a noi abbastanza tempo per rendere il film fantastico, e ora ce l’abbiamo. E abbiamo l’intera squadra che sta tornando, non dobbiamo assumere uno sceneggiatore o un regista: tutte quelle persone sono già al loro posto.

M3GAN 2.0 arriverà nelle sale di tutto il mondo il 17 gennaio 2025. A scrivere la sceneggiatura vi sarà nuovamente Akela Cooper, e dalle parole di Blum, sembra che Gerald Johnstone tornerà alla regia. Allison Williams e Violet McGraw saranno nuovamente nel cast.

M3GAN è uscito al cinema in Italia il 4 gennaio 2023. In tutto il mondo, ha superato i 150 milioni di dollari d’incasso, a fronte di un budget di circa 12. Ecco la sinossi:

M3GAN è una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori. Progettata da Gemma (Allison Williams di Get Out), brillante robotica di un’azienda di giocattoli, M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata.

Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), è insicura e impreparata a diventare genitore. Sottoposta a forti pressioni sul lavoro, Gemma decide di abbinare il suo prototipo M3GAN con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili.