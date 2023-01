M3GAN riceve il benvenuto nel club delle bambole assassine da parte del creatore di Chucky

M3GAN ha dominato il box-office mondiale nel corso dello scorso week-end incassando, globalmente, circa 45 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 12. L’ennesima scommessa vinta della Blumhouse che questa volta, oltre che con la Universal, ha collaborato anche con la Atomic Monster di James Wan (che è anche l’autore della storia alla base della pellicola).

Fra le varie personalità del mondo dello spettacolo che si sono complimentate con Jason Blum, James Wan and co per il successo di M3GAN c’è anche Don Mancini, il creatore di Chucky, l’iconica bambola assassina protagonista del ben noto franchise.

Su Instagram, Mancini ha dato il benvenuto a M3GAN nel club delle bambole assassine:

Diretto da Gerard Johnston, M3GAN è al cinema in Italia dal 4 gennaio 2023.

