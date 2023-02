M3GAN: il compositore racconta come è stata realizzata la scena con il brano “Tell Me Your Dreams”

In un’intervista con Screen Rant, Anthony Willis, compositore di M3GAN (LEGGI LA RECENSIONE), ha raccontato come è stata concepita e realizzata la scena del film in cui la bambola omonima canta il brano Tell Me Your Dreams. Nell’horror diretto da Gerard Johnstone, quando infatti Cady, la bambina a cui è stata affidata, scoppia a piangere perché le mancano i genitori, M3GAN inizia a intonare questa canzone per calmarla.

Ecco le parole di Willis:

C’era un’idea per una canzone scritta nella sceneggiatura. Non appena mi sono unito al progetto, mi hanno detto: “Ehi, ci servono due giorni“. Ho inviato [al regista Gerard Johnstone] un’idea di tema musicale, qualcosa che pensavo potesse essere scritto da un’intelligenza artificiale. Era piuttosto semplice e modulare, solo uno schema per il pianoforte. Lui mi ha risposto con un testo fantastico, che comprendeva il titolo Tell Me Your Dreams, che era davvero bello. Gerard era multitasking; ha scritto questo testo fantastico in meno di un giorno.

Poi ha dovuto filmarlo. I primi piani sono stati girati con una M3GAN animatronica, quindi ogni volta che parlava o cantava, i robotisti dovevano programmare il testo. È stata una cosa molto difficile. Io ero felicemente qui a Los Angeles, mentre Gerard sudava in Nuova Zelanda. Voleva ottenere una reazione dalle persone in cabina che stavano assistendo al canto di M3GAN; voleva un’idea di ciò che avrebbero provato in quel momento. E devo dire che abbiamo registrato il film con [la doppiatrice di M3GAN Jenna Davis] abbastanza presto, e lei è fantastica. Non solo per ciò che ha apportato alla caratterizzazione di M3GAN nel corso del film, ma anche per la sua voce fenomenale. Da allora ho scoperto che è una cantante seria, non solo una doppiatrice. Credo che il doppiaggio sia una novità per lei, quindi complimenti a lei. È stata fantastica.