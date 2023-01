Uscito nelle sale a inizio gennaio, M3GAN, horror prodotto dalla Atomic Monster di James Wan e dalla Blumhouse di Jason Blum (LEGGI LA RECENSIONE) si è rivelato un (inaspettato?) successo al box-office statunitense. In un’intervista con Variety, Blum ha avuto modo di parlare del film e commentare il risultato ottenuto. Al centro delle vicende, la temibile bambola del titolo, con un aspetto molto simile a quello umano; il produttore spiega come è stato possibile lavorare sull’estetica della “uncanny valley” evitando quanto accaduto ad esempio con Cats:

Il modo in cui si riesce a farcela è quello di non iniziare a preparare il film finché non si conoscono esattamente tutti i dettagli dell’aspetto di M3GAN e di come si intende girarla. In passato abbiamo commesso degli errori quando abbiamo avuto una specie di mostro in un film e abbiamo iniziato la preparazione prima che questo fosse stato elaborato. Abbiamo imparato da quegli errori, quindi non volevo spendere soldi per il film prima di sapere esattamente come avremmo realizzato M3GAN. Gli effetti speciali vanno male quando sono realizzati frettolosamente.