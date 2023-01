M3GAN, le recensioni internazionali e l’ottimo punteggio su RottenTomatoes

M3GAN, il primo horror del 2023, è stato accolto in maniera estremamente positiva dalla critica internazionale: le recensioni del film di Gerard Johnstone prodotto da Jason Blum e James Wan sembrano mettere d’accordo i critici, che elogiano il taglio della commedia horror, grado di “terrorizzare e divertire” allo stesso tempo.

Su RottenTomatoes, con una cinquantina di recensioni in archivio, il film ha il 98% di giudizi positivi, con un voto medio di 7.2/10. Su Metacritic ha un voto medio di 73/100.

Ecco alcuni estratti delle recensioni:

La nostra recensione

“Il cripto-remake di La bambola assassina ha la grande idea di ribaltare il punto di vista per aggiornare la critica al consumismo” – leggi la recensione completa

Non è un horror pieno di carneficine

EW – Non è un horror pieno di carneficine con umidi seminterrati e viscido terrore notturno, buona parte del film avviene alla luce del giorno, ogni testa che si volta in maniera maniacale, ogni rotazione innaturale dell’anca, ogni assassinio perpetrato con oggetti per il giardinaggio viene calibrato appositamente per generare degli spaventi che terminano non con un sussulto ma con una risatina.

Non sembra mai una versione estesa di un episodio di Black Mirror

Consequence – Le fiabe con un monito sui pericoli della vita nell’epoca di internet spesso sembrano pesanti e trite, ma M3GAN non sembra mai una versione estesa di un episodio di Black Mirror. Le tematiche attuali e accessibili non sembrano eccessive, grazie a una sceneggiatura intelligente e all’ottima interpretazione di Williams.

A volte fatica a mantenere l’equilibrio tra horror e commedia

IGN – M3GAN dimostra di essere in maniera valida più di un meme su un villain horror, anche se a volte il film fatica a mantenere l’equilibrio tra horror e commedia.

Un horror sfacciatamente divertente

The Guardian – Un horror sfacciatamente divertente dove sembra che una bambina devastata venga salvata da un’amica robotica stranamente molto controllata – ma non è tutto come sembra…

M3GAN difende la più grande tradizione del genere

The Playlist – Attraverso l’horror e la commedia, spesso in contemporanea, M3GAN difende la più grande tradizione del genere. Questo film non solo genera paura: la mette in mostra.

Non è mai troppo folle per non generare tensione

The Hollywood Reporter – M3GAN potrà sembrare a volte troppo divertente per spaventare, ma non è mai troppo folle pe generare tensione e spaventi terrificanti. Sembra scontato che la bambola assassina tornerà, a partire da un richiestissimo costume il prossimo Halloween.

Una volta che il film prende il via, nulla può fermarlo

Empire – Una volta che M3GAN prende davvero il via, come l’antagonista AI nel cuore assassino del film, nulla può fermarlo. È plausibile? Non particolarmente, quando l’umanità raggiungerà il traguardo epocale di avere una intelligenza artificiale autocosciente probabilmente non avverrà nello scantinato di una persona che vende Furby per campare. L’idea attira, comunque? Potete scommetterci.

Un trionfo

Indiewire – Il ritmo potrebbe sembrare prevedibile, ma il film è comunque un trionfo. I suoi creatori sono chiaramente sulla stessa lunghezza d’onda, fondendo abilmente camp, satira sociale e vero e proprio terrore, e così M3GAN è destinata a entrare nel pantheon delle bambole assassine e rimanere lì per sempre. Oscar!

