M3GAN: il regista parla del sequel e del successo del film

In occasione di un’intervista con Comicbook, Gerard Johnstone ha parlato del successo di M3GAN e del sequel che ha già una data d’uscita.

Il film, ricordiamo, è uscito al cinema in Italia il 4 gennaio scorso e in tutto il mondo ha superato i 150 milioni di dollari d’incasso, a fronte di un budget di circa 12.

Non sorprende, allora, che la Universal abbia messo un seguito tra le priorità. Interrogato in proposito, il regista non si è sbilanciato particolarmente:

Guarda, non posso dire molto, posso solo dire che sono qui a Los Angeles e che ci sto pensando e ci sto lavorando. Sentirò gli altri questa settimana per discuterne e fare due conti. Trovo davvero importante fare il punto sul primo film, una specie di analisi di quello che ha funzionato di più, per replicarne il successo. Insomma, oddio, è difficile replicare i successi, soprattutto perché nessuno se lo aspettava. È angosciante ed emozionante allo stesso tempo.

M3GAN 2.0 arriverà nelle sale di tutto il mondo il 17 gennaio 2025. A scrivere la sceneggiatura vi sarà nuovamente Akela Cooper, mentre Gerald Johnstone tornerà alla regia.

