M3GAN: le riprese aggiuntive hanno ridotto la violenza, ma hanno reso il film più inquietante

Sarà dal 4 gennaio nei cinema M3GAN, il nuovo film horror firmato Blumhouse e Atomic Monster diretto da Gerard Johnstone, scritto da Akela Cooper basato su una storia di Cooper e di James Wan.

È stato proprio il regista Gerard Johnstone a spiegare nel corso di un’intervista a Total Film che le riprese aggiuntive della pellicola sono state fatte anche con lo scopo di ottenere il rating PG-13 cosa, questa, che ha paradossalmente aiutato anche a rendere più spaventoso il lungometraggio:

L’averlo reso PG-13 è qualcosa che è avvenuto dopo i fatti anche se è stato fin dal principio molto vicino a quel rating. Sembrava addirittura quasi un errore non farlo, ricordo di aver pensato proprio “Potrebbe essere PG-13 così come alcuni dei miei film preferiti tipo Drag me to hell”. E così abbiamo preso questa decisione e rigirato un paio di cose. E quello che mi ha colpito è che dopo questi aggiustamenti le scene sono diventate anche più d’impatto. È vero che a volte è meglio tagliare ed è divertente anche dover fare più affidamento sull’elemento sonoro e su quello della suggestione. Ricordo che, in una scena, mi sono rivolto al mio sound designer dopo averla rigirata per dirgli “Porca miseria, ora è anche peggio (in senso buono, ndr.)”. Stavamo puntando al PG-13 e abbiamo ottenuto qualcosa di anche più spaventoso.

È più di una semplice bambola. Fa parte della famiglia.

Dalle menti più prolifiche dell’horror – James Wan, il regista dei franchise Saw, Insidious e The Conjuring, e Blumhouse, il produttore dei film Halloween, The Black Phone e The Invisible Man – arriva un nuovo volto del terrore.

M3GAN è una meraviglia di intelligenza artificiale, una bambola a grandezza naturale programmata per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori. Progettata da Gemma (Allison Williams di Get Out), brillante robotica di un’azienda di giocattoli, M3GAN è in grado di ascoltare, guardare e imparare, diventando amica e insegnante, compagna di giochi e protettrice del bambino a cui è legata.

Quando Gemma diventa improvvisamente la tutrice della nipote orfana di 8 anni, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), è insicura e impreparata a diventare genitore. Sottoposta a forti pressioni sul lavoro, Gemma decide di abbinare il suo prototipo M3GAN con Cady nel tentativo di risolvere entrambi i problemi: una decisione che avrà conseguenze inimmaginabili.