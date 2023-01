Già da prima che M3GAN arrivasse nelle sale cinematografiche rivelandosi un importante successo commerciale per la Universal, la Blumhouse e la Atomic Monster il film aveva già fatto parlare di sé per via della scena del trailer in cui la temibile bambola balla e poi afferra un’arma da taglio con intenzioni poco amichevoli.

Una scena che è diventata subito il marchio di fabbrica della pellicola, ma che, come ha rivelato Allison Williams dalle pagine dell’Hollywood Reporter, ha rischiato di non essere inserita nei filmati promozionali.

La prima volta che l’ho vista è stata quando Amie Donald stava facendo le prove di danza e poi l’ho guardata durante le riprese. Io non avevo scene quel giorno, ma sapevo che l’avrebbe girata, volevo esserci e quindi sono andata sul set. È stata straordinaria. Guardare la performance è stato in sé incredibile e, al tempo, eravamo già tutti molto, molto consapevoli della bravura di Amie come performer. Ma solo quando l’ho vista tutta montata nel film, nel giusto contesto, con la musica e tutto che ho pensavo “Wow, questa scena è così iconica”. Poi, quando abbiamo visto il primo montaggio del trailer, abbiamo tutti cominciato a discutere se lasciarla o meno nel trailer o se mantenerla come una sorpresa. E devo dire che il team della Universal ha avuto davvero ragione a volerla inserire nel trailer perché ci ha aiutato moltissimo. Non credo ci sia altro nel nostro trailer che riesca a trasmettere in modo più rapido ch sia più del fatto di scoprire che è una bambola che si ferma per fare una danza coreografata che poi prende un’arma per commettere un delitto. Quella bizzarra, eccentrica ed esilarante bizzarria che è esattamente quello che cercavamo e, per questo, è una perfetta illustrazione di quello che volevamo essere.