M3GAN: lo sceneggiatore preannuncia un’edizione non censurata vietata ai minori

M3GAN, il nuovo film horror firmato Blumhouse e Atomic Monster diretto da Gerard Johnstone, scritto da Akela Cooper, è arrivato negli Stati Uniti con un visto censura PG-13.

Ciò ha comportato la necessità di rimuovere le scene più crude, ma in un’intervista con il Los Angeles Times lo sceneggiatore Akela Cooper ha lasciato intendere che un’edizione non censurata potrebbe arrivare in home video:

Non è una frecciatina alla Universal, perché la adoro, ma una volta che il trailer è diventato virale e ha richiamato gli adolescenti, il desiderio era che potessero tutti vedere questo film. A un certo punto dovrebbe arrivare un’edizione non censurata… ho sentito che è in programma. All’inizio era molto più crudo, e il numero delle uccisioni era maggiore nella sceneggiatura rispetto al film. Non era un massacro in stile Gabriel [in Malignant], ma uccideva più persone, tra cui due personaggi che [il produttore] James [Wan] voleva risparmiare: “Mi piace quello che vuoi fare con queste persone, ma voglio che sopravvivano“. Ero spietato, ma sono fatto così, ho un umorismo particolarmente cupo.

Diretto da Gerard Johnston, M3GAN è al cinema in Italia dal 4 gennaio 2023.

