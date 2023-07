Ospite della serie di video Cinema therapy, il terapeuta Jonathan Decker ha valutato, dal punto di vista medico, M3GAN, horror targato Blumhouse uscito lo scorso gennaio (LEGGI LA RECENSIONE). Il film vede come protagonista la bambola del titolo che viene affidata a una bambina che ha perso entrambi i genitori, rivelandosi presto una minaccia. “È molto intelligente, molto solido dal punto di vista drammatico, ben recitato, molto divertente e esatto a livello clinico”, il giudizio di Decker, che rileva solo un’imprecisione a livello di terminologia.

Ecco quale:

Quando [la terapista del film] dice: “Hai sentito parlare della teoria dell’attaccamento?“, poi continua a parlare di quando un bambino perde un genitore o un tutore e si attacca a qualcun altro, [ma in verità] questo è solo tangenzialmente legato alla teoria dell’attaccamento… Questa riguarda gli attaccamenti sicuri e quelli insicuri, e lei ne parla come se riguardasse l’essere orfani. Katie [così la chiama Decker, ma il realtà nel film la bambina si chiama Candy, ndr.] sta formando un attaccamento sicuro nel senso che M3GAN è lì per lei, è premurosa, accogliente e amorevole. Creiamo attaccamenti insicuri quando sentiamo che qualcuno potrebbe non essere lì per noi, o che è lì per noi in modo incostante, sia letteralmente che emotivamente, o che qualcuno ci sta abusando o trascurando. Questo porta a un attaccamento insicuro, mentre l’attaccamento sicuro è quello che Katie sta formando con M3GAN, tranne per il fatto che M3GAN è un serial killer.