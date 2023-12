Macaulay Culkin da oggi ha una stella sulla Hollywood Walk of Fame! L’attore ha partecipato alla cerimonia assieme alla compagna Brenda Song (con loro figlio, il piccolo Dakota), ai fratelli Rory e Quinn, e ad amici come Seth Green, Natasha Lyonne, Paris Jackson e Catherine O’Hara.

Proprio la presenza della O’Hara ha creato una reunion di Mamma ho perso l’aereo: nei due film infatti l’attrice interpretava la madre di Kevin McCallister, interpretato da Culkin.

“Mamma ho perso l’aereo è stato, e sarà sempre un film amatissimo in tutto il mondo,” ha spiegato l’attrice. “La ragione per cui le famiglie in tutto il mondo non riescono a far passare un anno senza rivedere Mamma ho perso l’aereo tutti insieme si chiama Macaulay Culkin. So che hai lavorato duramente, so che lo hai fatto, ma sembrava che recitare per te fosse la cosa più naturale nel mondo”. O’Hara ha definito l’interpretazione del piccolo Culkin all’epoca “semplicemente perfetta”, e ha continuato: “Macaulay, congratulazioni. Ti meriti questa stella sulla Hollywood Walk of Fame. E grazie per avermi inclusa nelle celebrazioni, io, la mamma finta che ti ha dimenticato a casa da solo non una ma due volte. Sono così fiera di te!”

Culkin ha risposto ai vari tributi così: “Grazie a tutti voi per le splendide parole e i racconti. Sapete, avete fatto fare un’ottima figura al padre dei miei figli! E la cosa più importante è che il loro papà capisca che non è sempre stato il loro papà, è stato anche un bambino! Nello spirito di Natale, vi auguro buone feste, maledetti animali!”

