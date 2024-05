Come abbiamo visto, in occasione della promozione di Furiosa: A Mad Max Saga, George Miller ha svelato che vorrebbe raccontare un’altra storia ambientata nello stesso mondo.

“Nel fare ciò che abbiamo fatto nella preparazione di Mad Max: Fury Road, abbiamo anche scritto cosa fosse successo a Max l’anno prima del suo incontro con Furiosa in quel film” ha spiegato il regista. “Gli sceneggiatori conoscono cosa sia accaduto a Mad Max nell’anno prima e abbiamo un’intera storia su questo, una storia che mi piacerebbe realizzare se mai ne avessi l’opportunità“.

Se il regista avesse il via libera a girare un altro film, Tom Hardy farebbe parte dei suoi piani o punterebbe a un altro attore come fatto nel caso di Furiosa, in cui Anya Taylor-Joy ha raccolto il testimone di Charlize Theron?

“Vedremo” si è limitato a dire il regista a Comicbook. “Non so neanche se lo faremo“.

Il film con Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Alyla Browne e Tom Burke, sarà nelle sale il 24 maggio negli Stati Uniti, mentre in Italia dal 23 maggio. Trovate tutte le informazioni su Furiosa: A Mad Max Saga nella nostra scheda!

