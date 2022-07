Madame Web: Adam Scott entra nel cast del cinecomic Sony

Adam Scott, da poco nominato all’Emmy per Scissione, è entrato nel cast di Madame Web, il cinecomic firmato Sony / Columbia Pictures in uscita il 7 luglio 2023, non sappiamo ancora in quale ruolo.

Il film vede come protagonista Dakota Johnson nei panni di Madame Web e racconterà la storia delle sue origini.

Il personaggio nei fumetti è stato creato da Denny O’Neil (testi) e John Romita Jr. (disegni) e ha debuttato nella serie The Amazing Spider-Man (vol. 1) n° 210. Tra i suoi poteri, la chiaroveggenza e diverse abilità e doti psichiche che le permettono di apparire alle persone in forma astrale. Oltre ai fumetti Madame Web è apparsa anche nella serie animata di Spider-Man.

Nel cast anche Sydney Sweeney (Euphoria, The White Lotus), Emma Roberts, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim e Mike Epps. Alla regia S.J. Clarkson, su una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless.

