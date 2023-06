Si pone finalmente fine a una delle voci legate alla produzione di Madame Web, il cinecomic Sony in arrivo a febbraio 2024.

Dopo diverse indiscrezioni, è arrivata la conferma di quale sia il personaggio di Sydney Sweeney, l’attrice di Euphoria.

Come rivelato nell’ultimo numero di Total Film, si tratta di Julia Carpenter, meglio nota come la seconda Spider-Woman. L’attrice ha spiegato che non vede “l’ora di poter finalmente parlare del progetto” visto che al momento c’è ancora tanta segretezza.

Madame Web sarà al cinema il 16 febbraio 2024.

Nel cast, oltre a Dakota Johnson anche Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott e Mike Epps. Alla regia S.J. Clarkson, su una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

Classifiche consigliate