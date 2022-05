Da Deadline apprendiamo di un altro ingresso nel cast di, il nuovo cinecomic Sony che arriverà dopo quello dedicato a

Si tratta di Celeste O’Connor, che di recente abbiamo visto in Ghostbusters: Legacy e che abbiamo intervistato in occasione dell’uscita del film. Al momento non è chiaro per quale ruolo la Sony abbia scelto l’interprete, ma per il momento c’è ancora molto riserbo sul progetto.

Il giornale conferma, nel caso ci fossero dubbi, che Madame Web racconterà le origini della chiaroveggente con abilita psichiche che le permettono di scrutare nel mondo degli aracnidi.

Le riprese dovrebbero partire in estate visto che lo studio ha annunciato che la pellicola con protagonista Dakota Johnson arriverà in sala il 7 luglio 2023, circa un mese dopo Across the Spider-Verse.

La regia è stata affidata s S.J. Clarkson, la regista di alcuni episodi di Jessica Jones, The Defenders e Collateral. Nel cast Dakota Johnson, Sydney Sweeney e Celeste O’Connor.