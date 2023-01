Madame Web: Emma Roberts preannuncia un film unico e inaspettato

Durante un’intervista con Collider, Emma Roberts ha parlato di Madame Web, il cinecomic Sony in arrivo a febbraio 2024.

L’attrice ha parlato del suo ingresso nel cast e anche del carattere del film:

L’ho trovato molto inaspettato. È così buffo, un giorno te ne vai in giro per casa e a un certo punto ricevi una telefonata in cui ti dicono che sei richiesta per un film Marvel.

È stato bizzarro perché mi chiedevo cosa fare per il provino, poi ho parlato con il regista e un paio di settimane dopo mi sono ritrovata a Boston a girare. È stato così bello, il cast è splendido e si tratta di un film Marvel unico. Non vedo l’ora che la gente possa guardarlo, perché la narrazione sarà molto inaspettata.