Madame Web: Emma Roberts accenna al suo ruolo nel cinecomic

Intervistata al podcast Shut Up Evan Emma Roberts ha parlato della natura del suo ruolo in Madame Web, il cinecomic Sony in arrivo a febbraio 2024.

Sul suo personaggio ha rivelato:

Quello che posso dirti è che non sono una supereroina. Qualcuno potrebbe pensare che sia un supereroe ma.. non ho poteri soprannaturali.

Madame Web sarà al cinema il 16 febbraio 2024.

Nel cast, oltre a Dakota Johnson anche Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott e Mike Epps. Alla regia S.J. Clarkson, su una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!