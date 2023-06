Durante un’intervista con Comicbook in occasione della promozione di Transformers: Il risveglio, il produttore Lorenzo di Bonaventura ha parlato di Madame Web, il cinecomic Sony nelle sale a partire dall’anno prossimo.

“È davvero la storia di Madame Web” ha commentato. “Perciò, in questo senso, se siete fan di Spider-Man adorerete il personaggio perché è quello dei fumetti, anche se non è che abbia chissà quale sviluppo. Racconteremo le sue origini, perciò prima che diventi la persona che conoscete e che amate nei fumetti in modo da capire come diventa quella persona. Farà esplorare nuovi territori ai fan“.

Madame Web sarà al cinema il 16 febbraio 2024.

Nel cast, oltre a Dakota Johnson anche Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott e Mike Epps. Alla regia S.J. Clarkson, su una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless.

