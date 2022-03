Dopo la conferma di, comincia ad arricchirsi il cast del nuovo film Marvel prodotto dalla Sony su

Come riporta Deadline, infatti, Sydney Sweeney è pronta a entrare nell’Universo Sony dei personaggi Marvel in un ruolo ancora misterioso.

L’attrice ha condiviso la notizia confermando a tutti gli effetti il suo coinvolgimento:

Sydney Sweeney è nota per il suo ruolo di Cassie Howard nella serie di Euphoria, ma è anche apparsa in The White Lotus e al cinema in C’era una volta… a Hollywood.

Con Spider-Man: No Way Home pronto a uscire in home video, lo studio guarda avanti investendo su film come Madame Web e Kraven il cacciatore.

Al progetto hanno lavorato i due sceneggiatori Matt Sazama e Burk Sharpless che avevano già lavorato per lo studio al film di Morbius con Jared Leto, in arrivo la prossima primavera. La regia, proprio come si vociferava, è stata affidata s S.J. Clarkson, la regista di alcuni episodi di Jessica Jones, The Defenders e Collateral.