Giusto qualche giorno fa, abbiamo prima citato le parole di Dakota Johnson e poi quelle di Sydney Sweeney in merito al flop di Madame Web, il cinecomic della Sony che è stato distrutto dalla critica e ha floppato in maniera molto pesante al botteghino incassando appena 97 milioni (via Box Office Mojo) a fronte di un budget di circa 80, escluse le spese di P&A.

In una nuova intervista concessa a GQ in occasione degli impegni stampa per l’horror Immaculate, Sydney Sweeney è tornata a parlare di Madame Web spiegando che prendere parte alla pellicola per lei è stata una “decisione d’affari strategica” utilissima per costruire dei ponti con la Sony.

Nel mio caso, quel film è stato un tassello fondamentale, è ciò che mi ha permesso di costruire una relazione professionale con la Sony. Senza Madame Web, non avrei intessuto una relazione con chi prende le decisioni in seno allo studio. Nella mia carriera, non agisco solo per una storia specifica, ma cerco di prendere delle decisioni strategiche di business. Grazie a Madame Web, sono stata in grado di vendere alla Sony Tutti tranne te e sono stata in grado di ottenere Barbarella.

Effettivamente, a fronte del flop di Madame Web, Sydney Sweeney e la Sony possono ritenersi davvero soddisfatte della performance di Tutti tranne te con 215 milioni di dollari d’incassi a fronte di un budget di appena 25.

Madame Web è uscito al cinema il 14 febbraio 2024.

Nel cast, oltre a Dakota Johnson anche Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott e Mike Epps. Alla regia S.J. Clarkson, su una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless.

