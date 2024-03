Nei giorni scorsi, vi avevamo riportato le parole di Sydney Sweeney che spiegava come prendere parte a Madame Web sia stata per lei “decisione d’affari strategica” utilissima per costruire dei ponti con la Sony, con la quale ha poi collaborato in veste di produttrice e protagonista per Tutti tranne te (commedia campione d’incassi uscita lo scorso Natale) e Immaculate (horror dal 22 marzo nelle sale statunitensi). Recentemente, ospite del podcast di Josh Horowitz, l’attrice ha ribadito la questione. Quando l’intervistatore tira in ballo il cinecomic Sony, sonoro flop al box-office, il pubblico presente reagisce con ilarità. Allora, la diretta interessata coglie l’occasione per dichiarare:

Voglio sottolineare la tempistica dei progetti e spiegare alcune cose. Non ridete! Madame Web è il mio primo progetto con uno studio, il primo film con uno studio in cui sono stata scritturata. E sono molto grata alla Sony perché è stato un passaggio fondamentale per me, e mentre giravo questo film stavo unendo i tasselli per [realizzare] Immaculate e Tutti tranne Te. Ho chiamato la Sony e ho detto: “Ho questo film. Stiamo girando insieme, costruiamo un rapporto“. Ed è così che Tutti tranne te è stato realizzato. Non sarei mai riuscito a farlo senza Madame Web.

Ecco il video dell’intervista completa:

Madame Web è uscito al cinema il 14 febbraio 2024. Nel cast, oltre a Dakota Johnson anche Sydney Sweeney, Emma Roberts, Celeste O’Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Adam Scott e Mike Epps. Alla regia S.J. Clarkson, su una sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless.

Tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle riflessioni di Sydney Sweeney su Madame Web? Lasciate un commento e seguiteci su TikTok!

FONTE: YT

Classifiche consigliate