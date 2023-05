Deadline riporta in esclusiva che Will Ferrell sarebbe vicino a ottenere un ruolo in Madden, il nuovo film di David O. Russell dopo Amsterdam.

Il regista dirigerà per Amazon/MGM il film basato su una sceneggiatura finita sulla Black List firmata da Cambron Clark e che stava riscrivendo prima che iniziasse lo sciopero degli sceneggiatori.

La storia del progetto targato Prime Video Sports Original ruoterà attorno a John Madden, allenatore di football e commentatore televisivo diventato uno dei migliori analisti sportivi delle partite NFL. Ferrell interpreterà proprio Madden.

Per il momento non è chiaro quando inizieranno le riprese del progetto con Will Ferrell, ma vi terremo aggiornati.

