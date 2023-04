Noto agli inizi della sua carriera per la collaborazione con il connazionale Nicolas Winding Refn, Mads Mikkelsen è divenuto successivamente celebre a Hollywood interpretando, in diversi franchise, il ruolo di villain.

Parliamo di film come Casino Royale, Doctor Strange, Animali Fantastici 3 e ora l’imminente Indiana Jones e il quadrante del destino (GUARDA IL NUOVO TRAILER) dove sarà il l’ex nazista Jürgen Voller.

In un’intervista con IGN, l’attore ha spiegato cosa lo attrae del vestire i panni del “cattivo”:

Mi amano. Non lo so. Posso dare la colpa all’accento buffo, credo. No, un buon villain è semplicemente qualcuno in cui tutti gli attori vogliono immergersi. Quando sono scritti bene, come in questo caso, hanno due facce della medaglia. Dobbiamo trovare una piccola parte di loro in cui andare, che abbia senso. Posso seguirlo fino a quel punto. E poi, naturalmente, si spinge un po’ troppo oltre. Quindi è molto umano, se riesci a trovare l’umanità del personaggio, diventerà interessante. E quindi cerchiamo sempre di fare questo. Non si tratta di stare dalla parte del personaggio, ma di trovare qualcosa a cui possiamo collegarci.