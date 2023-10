Maestro, nuovo film da regista di Bradley Cooper (LEGGI LA RECENSIONE) racconta la storia d’amore tra il celebre direttore d’orchestra Leonard Bernstein (Cooper) e Felicia Montealegre (Carey Mulligan), nel corso di 30 anni. In un’intervista con Vogue (via THR) l’attrice ha dichiarato di non ritenerlo un biopic ma piuttosto:

Un film che parla di un matrimonio, un matrimonio molto complicato. Il loro legame era profondo. Si illuminavano a vicenda. Lo si può sentire: ci sono delle registrazioni in cui si scambiano aneddoti ed è come se stessero ballando.

L’attrice ha anche sottolineato che se Felicia sarebbe potuto essere un personaggio secondario, con solo una o due scene nell’intero film, quest’ultimo è invece la storia di ciò che hanno creato insieme, dimostrando che Bernstein aveva davvero “bisogno di lei“. Ha poi riflettuto sulla sua preparazione al progetto, affermando che si è trattato di quella più intensa che abbia mai fatto. Oltre agli aspetti tecnici, come l’accento e il portamento della donna, per lei e Cooper è stato fondamentale entrare in contatto con il legame tra Felicia e Leonard. I due interpreti sono arrivati a frequentare un “laboratorio onirico” di cinque giorni attraverso cui usare i loro sogni per collegare il loro subconscio a quello dei personaggi. Aggiunge il regista:

Conoscevo le capacità [di Mulligan] Tutto quello che le ho chiesto è stato di fare la preparazione con me; le ho detto: “Vuoi intraprendere questa strada in cui praticamente metteremo a nudo le nostre anime l’uno con l’altro?” E lei ha risposto: “Ok, facciamolo, ci sto”.

Maestro, dopo il debutto in concorso alla 80esima edizione del Festival di Venezia, arriverà in un numero selezionato di cinema il 22 novembre negli Stati Uniti per poi approdare su Netflix il 20 dicembre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Cosa ne pensate delle parole di Carey Mulligan e Bradley Cooper su Maestro? Lasciate un commento!

FONTE: THR

I film e le serie imperdibili

Classifiche consigliate