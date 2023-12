Bradley Cooper ha sempre saputo di voler Carey Mulligan al suo fianco per recitare in Maestro, il biopic su Leonard Bernstein in arrivo fra un paio di settimane in streaming su Netflix.

Racconta a Deadline che non conosceva l’attrice personalmente (tranne per qualche incontro casuale), ma solo attraverso i suoi lavori. Eppure studiando Felicia, la moglie di Bernstein, dice che:

Carey continuava a venirmi in mente.

Così l’ha raggiunta mentre si trovava a New York, occupata a lavorare a teatro. Racconta Mulligan:

Mi disse: “Voglio fare un film su un matrimonio.”

Mulligan passa poi a raccontare quanto duramente si sia preparata per la parte:

Non mi sono mai preparata così tanto quanto abbia fatto per Felicia. E l’ho fatto perché ho avuto il privilegio di recitare in questo film perché lui (Cooper) mi ha voluto e per onorare la famiglia. Voglio dire, è la storia di un matrimonio. Se non mi fossi preparata avrei deluso tutti.

La chimica tra i due attori è stata perfetta. Conferma infatti Cooper:

Non mi sembrava di recitare. Non era recitare davvero, devo dire.

Spiega Carey Mulligan cosa ha trovato di così speciale nell’interpretare Felicia:

Non c’è nulla di interessante per me nell’interpretare la moglie di un grand’uomo. La sceneggiatura era così chiara riguardo a chi fosse lei. E fin dall’inizio c’era questa idea di come sia vivere in prossimità della grandezza e cosa significhi questo per qualcuno che è anche lui un artista. Se fosse stata un avvocato o se non avesse avuto ambizioni lavorative sarebbe stata una storia diversa. Ma qui hai due artisti che si innamorano e trascorrono insieme la vita. Uno è toccato da Dio e l’altra è un’artista.

Conclude:

Non è mai stata una vittima. Rifiutava di essere una vittima.

Nei fatti Maestro è davvero la storia di un matrimonio perché, come dice Mulligan: “Sono sempre stati Lenny e Felicia”.

Il film sarà disponibile su Netflix dal 20 dicembre.

