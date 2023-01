Maestro: condurre un’orchestra è stato “terrificante” per Bradley Cooper

Durante la partecipazione a un confronto organizzato dalla Focus Features per Tár, Bradley Cooper ha parlato di cosa significhi condurre un’orchestra in compagnia del regista del film Todd Field e della protagonista Cate Blanchett.

Cooper ha lodato l’attrice e il regista per il lavoro svolto, soprattutto alla luce del fatto che ha dovuto interpretare un conduttore in Maestro, il biopic su Leonard Bernstein prodotto da Netflix.

Avendo lavorato a un progetto ambientato nello stesso mondo di Tàr, nutro un profondo rispetto nei confronti di quel mondo e quel podio, che è la cosa più terrificante che abbia mai provato. Ed è strano perché tantissime persone – non so se vi è capitato – mi hanno detto: “Beh, cos’è che fanno i conduttori? Non se ne stanno lassù ad agitare le mani?”. La mia risposta è stata: “È assolutamente la cosa più difficile che si possa mai fare, è impossibile“.