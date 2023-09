Il naso prostetico di Bradley Cooper per il film Maestro ha destato nei giorni scorsi parecchie polemiche. Ve ne abbiamo parlato anche noi in alcuni articoli:

L’attore e regista del film (ora a Venezia) interpreta il direttore d’orchestra Leonard Bernstein in quella che è una pellicola biografica dell’uomo.

Il make up artist del film, Kazu Hiro (L’ora più buia, Bombshell), non ha potuto fare a meno di sentirsi toccato dalla polemica sul naso. Ha detto dunque la sua opinione in una conferenza stampa a Venezia.

Non mi aspettavo che accadesse. Sono dispiaciuto se ho urtato i sentimenti di alcune persone. Il mio obiettivo, e quello di Bradley, era di rappresentare Lenny nella maniera più autentica possibile. Lenny aveva un look molto iconico che tutti conoscono – ci sono molte immagini di lui perché era anche fotogenico.

Hiro ripete che volevano solo rispettare il look dell’uomo e per questo hanno fatto diversi test prima di portare in scena ciò che noi ora possiamo vedere.

Voi cosa ne pensate della polemica? Trovate che il naso prostetico sia offensivo? Fatecelo sapere nei commenti.

FONTE: TheWrap

I film e le serie imperdibili

SPECIALE FESTIVAL DI VENEZIA

Classifiche consigliate