Proprio qualche mese fa abbiamo appreso che Channing Tatum e Steven Soderbergh lavoreranno nuovamente insieme per dare vita ad un terzo film diche arriverà in esclusiva streaming sulla piattaforma HBO Max.

Il progetto sarà intitolato Magic Mike’s Last Dance. Il regista ne ha parlato in una recente intervista a Collider:

Il terzo film è l’apice di tutto ciò di cui abbiamo trattato in quell’area. Non solo portare la danza ad un altro livello, ma addentrarci veramente nell’aspetto relazionale che è stato nel secondo piano anche negli altri film. Come se Mike avesse un’intensa relazione al centro di questo progetto, insieme a tutte le altre cose, non lo abbiamo mai fatto prima.