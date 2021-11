LEGGI ANCHE – The Real Magic Mike: HBO Max annuncia lo show ispirato ai film

Channing Tatum e Steven Soderbergh lavoreranno nuovamente insieme per dare vita ad un terzo film diche dovrebbe arrivare in esclusiva streaming su HBO Max.

Il film si intitolerà Magic Mike’s Last Dance, come dimostrato anche da un tweet dello stesso Tatum in cui mostra la prima pagina della sceneggiatura scritta da Reid Carolin.

Gregory Jacobs, che ha diretto il secondo film arrivato nelle sale nel 2015, produrrà il nuovo film insieme a Carolin, Nick Wechsler e a Peter Kiernan.

Ecco il tweet:

Well world, looks like Mike Lane’s tapping back in. @hbomax pic.twitter.com/V9Ce62n710 — Channing Tatum (@channingtatum) November 29, 2021

I primi due film hanno incassato in tutto il mondo 300 milioni di dollari. L’opera ha generato anche uno spettacolo teatrale di successo intitolato Magic Mike Live.

Il film Magic Mike, uscito nel 2012, si ispirava liberamente al passato di Channing Tatum che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come stripper a Tampa, in Florida. Il lungometraggio ha incassato 170 milioni di dollari ai box office.

La sinossi del primo film:

Mike è un ragazzo che di giorno lavora come chiunque altro, mentre di notte si esibisce in uno strip club diventando Magic Mike per la gioia e il divertimento di donne più o meno giovani. Il locale è gestito da Dallas, anche lui spogliarellista più maturo ma altrettanto affascinante. Mike un giorno nota un diciannovenne, The kid, in cui vede del talento e cerca di insegnargli tutto quello che sa. The kid ha una sorella, che disapprova il suo nuovo lavoro, e da cui Mike si sente attratto…

FONTI: Deadline, Channing Tatum