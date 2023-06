Con Magic Mike – The Last Dance si è conclusa la trilogia dei film con Channing Tatum iniziata nel 2012.

Lo stesso Tatum, parlando con People Magazine, ha confermato la cosa rivelando anche con quale idea sarebbe disposto a tornare per altri, ipotetici capitoli:

Ho finito. Abbiamo fatto tutto. Abbiamo masticato tutta la carne fino all’osso. Non c’è più niente da fare. L’unica cosa per cui sarei disposto a tornare sarebbe “Grumpy Old Strippers”. Dei vecchi stripper brontoloni.