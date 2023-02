Magic Mike – The Last Dance: Salma Hayek sulla lap dance con Channing Tatum che l’ha quasi uccisa

In occasione di un’ospitata al Jimmy Kimmel Live!, Salma Hayek ha parlato di Magic Mike – The Last Dance, terzo capitolo del franchise in arrivo questo mese.

L’attrice ha parlato di una scena di lap dance particolarmente difficile:

In una scena ero a testa in giù, dovevo mettere le gambe in una certa posizione, ma a testa in giù perdi un po’ il senso dell’orientamento, perciò non sapevo cosa fare. Eravamo alle prove, sono finita a testa in giù e ho quasi sbattuto la testa.

Ha poi proseguito spiegando: