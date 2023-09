I Magnifici Sette, uscito nel 2016 e diretto da Antoine Fuqua, è il remake del film omonimo del 1960. Nel cast troviamo Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke, Vincent D’Onofrio, Matt Bomer e Peter Sarsgaard.

Racconta Fuqua in un’intervista con Collider che non è stato semplice convincere Washington a partecipare al film.

Ho detto: “Denzel, ho bisogno di prendere un caffé con te. Voglio parlarti di questo film.” E lui ha risposto “Va bene.” Quindi ci siamo visti e gli ho spiegato l’intera idea alla base del film. Gli ho detto: “Il sole si sta alzando. Questo uomo sul suo cavallo nero arriva…” E lui: “Aspetta, cosa?” Ho ripetuto: “Un uomo sul suo cavallo.” E Denzel: “Non salirò su un cavallo.” Ho detto: “No, no, fammi finire. I Magnifici Sette…” E lui si è seduto di nuovo e mi ha ascoltato mentre facevo il mio pitch. Più o meno a metà ho pensato: “Denzel si alzerà e andrà via. Dirà: No, non salirò su un dannato cavallo per fare il cowboy.” Ma ha ascoltato. Ha ascoltato per un pezzo. Ci è voluto un po’ per fargli dire sì.