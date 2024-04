Durante una puntata del suo talk show, Drew Barrymore ha parlato della sua performance in Mai stata baciata, commedia romantica del 1999 che la vede come protagonista e, per la prima volta, come produttrice.

L’attrice ha spiegato che all’epoca i vari studi e case di produzione erano scettici e anche decisamente stufi dei vari attori che erano anche produttori dei loro film, entrando in questioni decisionali che prima non gli spettavano.

Bastava quindi un passo falso o un film di poco successo perché non ti venisse data nuovamente l’opportunità di produrre un tuo film:

Ero veramente molto stressata durante la lavorazione del film, sapevo che se non avesse avuto successo, non avrei avuto un’altra possibilità. È stato divertentissimo lavorarci, ma avevo un nodo allo stomaco per tutto il tempo. Dallo studio continuavano a chiamarmi con note e suggerimenti per migliorare il film, mi dicevano che sembravo davvero brutta, io lo prendevo come un complimento, il personaggio quindi funzionava, ma loro insistevano dicendomi che no, non avevo capito che ero davvero troppo brutta, che ero andata un po’ troppo oltre con la commedia, che avevo esagerato. Così ho attenuato un po’ i toni e alleggerito il tutto, non tanto perché quelle parole avevano offeso il mio ego, ma perché mi avevano fatto notare che così facendo stavo perdendo quello che era il cuore del film in favore di un aspetto più comico, troppo comico. Quindi la Josie che vedete nel film è la mia versione più alleggerita del personaggio, e devo dire che è andata bene così. Siamo stati davvero fortunati che sia andato tutto bene e sono davvero grata per come è andata a finire. Eravamo riusciti ad avere una seconda opportunità dopo quel film.

