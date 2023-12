Il regista e produttore James Wan ha brevemente accennato al sequel di Malignant, che, a quanto pare non sembra una priorità.

Parlando con /Film ha rivelato:

È incredibile quante domande riceva su ‘Malignant 2’. Amo il fatto che ‘Malignant’ sia arrivato in un momento in cui sentivo di dover tornare alle mie radici. Fare qualcosa. Sentivo che tra i film di ‘Insidious’ e ‘The Conjuring’, e ‘Aquaman’ e tutto il resto, le persone si stavano abituando a me. Ho iniziato a pensare che la gente stesse iniziando a capire che tipo di film avrei realizzato come regista. Quindi volevo davvero fare un film che uscisse dagli schemi.​ Mi piace andare avanti e indietro tra i miei film grandi e quelli più piccoli. Ora, per quanto riguarda Malignant 2, non lo so… Non ho una risposta.